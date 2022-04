‘BBB 22’: Gustavo faz tempo recorde em prova e é o novo líder

O Big Brother Brasil 2022 tem uma nova liderança. O primeiro brother no TOP 6 é Gustavo. A Prova do Líder nesta quinta-feira, 14, teve patrocínio da AVON e os brothers precisavam encaçapar uma bola em um ‘circuito’ de maquiagens. O tempo para a atividade determinava quem seria o próximo líder. Gustavo foi o mais rápido fazendo todo o circuito em 1min50s, batendo o recorde até dos dummies que testaram antes. Essa é a segunda liderança do bacharel de Direito. Para o VIP, Gustavo escolheu Scooby e Arthur Aguiar.