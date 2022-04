‘BBB 22’: Jessilane vence Prova do Anjo e dá monstro para Arthur Aguiar e Paulo André

Jessilane venceu a Prova do Anjo que aconteceu nesta sexta-feira, 1, no “BBB 22”. Além de ganhar vários prêmios na dinâmica, ela garantiu mais uma semana na casa, isso porque o anjo é autoimune. A professora deu o castigo do monstro para Arthur Aguiar e Paulo André. Com isso, o atleta, que estava no vip, precisou migrar para a xepa. Além de Jessi, participaram da disputa Natália, Douglas Silva, Eslovênia, Eliezer, Arthur, Pedro Scooby, PA e Linn da Quebrada. Na prova, cada participante tinha que pegar seis cubos que simbolizavam produtos e entregar em casinhas organizadas de A a F. Atrás de cada porta havia um envelope que podia conter prêmios, presentes ou consequências. Quem marcasse o maior número de pontos seria o novo anjo. Durante a rodada de abertura dos envelopes, os brothers tiveram várias surpresas. Alguns perderam pontos, outros tiveram a chance de eliminar concorrentes e Jessi tomou a dianteira ao poder pegar cards com pontos de outros participantes. No final da disputa, ela somou a maior pontuação e conquistou sua primeira Prova do Anjo.