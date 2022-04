‘BBB 22’: Lucas Bissoli é eliminado do reality com 77,54% dos votos

A casa do Big Brother Brasil 2022 agora tem 10 participantes depois de dois meses de programa. Nesta terça-feira, 29, o paredão entre Lucas Bissoli, Pedro Scooby e Paulo André definiu o Top 10. O estudante de medicina foi o mais votado da casa (6 votos) e puxou Eliezer, PA foi a indicação da líder Linna e Scooby foi o segundo mais votado da casa (2 votos). Na prova do bate e volta, Eliezer se salvou. A dupla do grupo ‘Disney’ se mostrou mais favorita na disputa para permanecer na casa. Com 77,54% dos votos, Lucas foi o eliminado da semana. Scooby teve 18,05% dos votos e PA apenas 4,41%, em um total de pouco mais de 50 milhões de votos.