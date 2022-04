‘BBB 22’: Natália é cobrada sobre gasto de água, xinga Douglas e discute com Gustavo: ‘Não vem balançar o beiço’

O reservatório de água no limite causou um atrito entre os participantes do “BBB 22” na madrugada deste domingo, 3. Após a festa, depois de perceberem que o gasto excessivo poderá trazer consequências para a casa — todos na xepa e com a comida contada —, Gustavo e Douglas Silva resolveram alertar Natália e Eslovênia, que estavam no banho. O catarinense foi o primeiro a chegar: “Cancela a água aí”, pediu. “Já está cancelada”, respondeu a mineira. DG chegou depois, mas saiu em seguida após ser ofendido pela sister: “Vai tomar no **”, gritou Natália. “Vou começar a xingar. Não tem o porque de vir aqui ficar balançando beiço sendo que a água estava desligada”, seguiu. “Porque eu vou me fo*** se você botar água a mais. Todo mundo vai. Consciência social, mulher. Vai pagar de louca agora? Para cima de mim, não”, respondeu Gustavo, também exaltado.

Natália ficou muito incomodada com a situação, sobretudo com DG. A Jessilane, disse que “não tem necessidade de as pessoas ficarem nessa implicância. Depois, em conversa com Eslovênia, criticou o ator. “A gente gastou menos de 30 litros de água. Foi só o tempo de ligar, ensaboar e desligar. Tanto que não hora que ensaboei o meu rosto, eu falei: ‘O meu olho está cheio de sabão’. O Gustavo, ok, de verdade. O DG, não. Ele veio encher o saco. O Gustavo já estava lá. Para que ele veio falar? Que ele é chato mesmo. Vamos ser sincera“, desabafou a designer de unhas. “É chato, sim, mas só veio alertar”, argumentou Eslô. A mineira não concordou com a amiga e disse que não havia motivo para ser cobrada de maneira tão enfática. “Ele é chato, independentemente se veio alertar ou não. O Gustavo já estava lá, por que ele veio incomodar de novo?”, questionou Natália. “Fico chata e nervosa com esse trem. Estou aqui tentando ser namastê. A minha vontade é ir lá na sala e xinga.”