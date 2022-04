‘BBB 22’: Natália é eliminada com 83,43% dos votos

O Top 7 está formado no Big Brother Brasil 2022. Nesta terça-feira, 12, mais um brother deixou a casa. No paredão entre Gustavo, Paulo André e Natália, o público escolheu por eliminar Natália, com 83,43% dos votos. O segundo mais votado foi Gustavo, com 14,3% dos votos e P.A. teve apenas 2,27% dos votos. Em discurso, Tadeu Schmidt exaltou a ‘mulher/menina’ forte que Natália tem, ressaltou a representatividade dela com seu vitiligo e sua intensidade durante todo o programa. Nos maiores barracos e principais pontos altos do reality, ela estava envolvida e entregou o ‘entretenimento’, ganhando o apelido de BadNat pelo público.