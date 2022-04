Pedro Scooby foi o eliminado do Big Brother Brasil 22 nesta quinta-feira, 21. Quase 155 milhões de participantes votaram e 55,95% destes optaram pela saída do surfista, que completou o top 5 desta edição e deixou o reality show faltando cinco dias para a final. Eliezer, o remanescente do quarto Lollipop, com 42,23%; e o ator Douglas Silva, com 1,82% dos votos sobreviveram ao paredão, vão disputar a última prova da temporada que irá enviar um participante à final.