“BBB 23”: Kaysar revela se aceitaria convite para voltar ao reality show

Kaysar Dadour foi convidado do “Altas Horas” na noite do último sábado (30) e confirmou que gosta mesmo de um reality show. O ex-BBB que está atualmente no ar como Kaká Bezerra na novela “Cara e Coragem”, revelou se aceitaria voltar para a casa mais vigiada do país, principalmente depois de ser vice-campeão do “BBB18”, participar do “No Limite” e “Dança dos Famosos”.

Kaysar foi lembrado que alguns ex-participantes voltaram para edições do “BBB” e a resposta veio rapidamente: “Boninho, me chama agora que eu vou!“, brincou. “Eu participei ano passado no ‘No Limite’. Eu vou de novo. BBB, ‘Dança dos Famosos’ também…”, completou

BBB 23: colunista afirma que ator destaque do carnaval é um dos convidados do camarote Segundo o colunista Léo Dias, Boninho convidou para fazer parte do próximo elenco o ator e destaque do carnaval 2022, Demerson D’Alvaro. O artista ganhou fama durante o desfile das escolas de samba ao entrar na Sapucaí e interpetar Exu para compor o coro alegórico da Grande Rio.

Vale lembrar que depois da Grande Rio ter vencido a copetição deste ano, a Globo ficou de olho no carioca e já o havia contratado para atuar na próxima série original da emissora, chamada ‘O Jogo que Mudou a História’. Com as gravações encerradas, a empresa voltou a procurá-lo, mas dessa vez para o BBB.

A nova temporada do Big Brother Brasil tem previsão de estreia para o dia 23 de janeiro de 2023 e, de acordo com informações do Observatório da TV, a fórmula de mesclar anônimos e famosos deu tão certo que no ano que vem também será nesse formato.

