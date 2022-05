BBB22: Natália e Eliezer falam sobre arrependimento e trocam farpas

Rio de Janeiro- A declaração da ex-BBB Natália Deodato durante uma entrevista deu o que falar no Twitter neste domingo (22/5). Ao revelar que se arrepende de ter ficado com Eliezer, o brother fez um comentário na rede social:

“Se arrependimento matasse, estaríamos todos mortos feat enterrados neh?”, disse Eliezer. Nos comentários, a sister não deixou passar batido: “Com toda certeza. Inclusive somos prova viva disso! rs”

Se arrependimento matasse, estaríamos todos mortos feat enterrados neh? — Eliezer (@eliezer) May 22, 2022

A troca de farpas aconteceu após uma entrevista de Natália ao portal Notícias da TV, que falou sobre o relacionamento com o brother na casa: “Foi até legal, mas me arrependo demais de ter ficado com ele, ele é uma pessoa maravilhosa, mas, hoje, vendo tudo, eu teria mantido (a relação) na zona de amigo ou talvez nem nisso”, disse.



natália deodato_bbb22_seguidores Natália Deodato

Reprodução

5 – Eliezer Eliezer

Agência Brazil News e Leca Novo/Imagem cedida ao Metrópoles

Natália-Eliezer-edredom Natália e Eliezer passaram noite quente no BBB22

Reprodução/Globoplay

Baile da Vogue, Natália Deodato Natália Deodato trocou farpas com Eliezer na internet

Reprodução/ Twitter

Eliezer e Natalia BBB22 Natália e Eliezer se beijaram na festa Uma Noite na Americanas

Reprodução/TV Globo

Eliezer, do BBB22 Eliezer também falou sobre arrependimento

Reprodução/Instagram

Durante a entrevista, Natália comentou sobre ter feito sexo com o Eliezer na casa e falou o que pensa sobre as críticas que sofreu:

“Não me arrependo do ato em momento algum, afinal, sou um ser humano, até os animais transam. Detesto falso conservadorismo e hipocrisia. Nas condições de confinamento, a pessoa decide se quer ou não [fazer], eu quis e está tudo certo”.

Nos comentários da publicação de Eliezer, muitas pessoas criticaram o empresário e suas atitudes durante o relacionamento. Já em sua rede social, Natália falou sobre seguir a vida:

“Ninguém tem sangue de barata. Se tiver que responder eu vou responder mesmo, mas acho que já chega dessa história e a vida precisa seguir, afinal, a gente precisa virar nosso rosto em direção ao sol pra deixar as sombras pra trás!”, disse a sister.

