BC alerta para golpes em promessas de empréstimos “com facilidades”

Existem muitas propagandas de empréstimos que chamam a atenção dos consumidores: “dinheiro fácil, sem burocracia” ou até “com nome sujo, você pode ter crédito”. E, no meio de contas atrasadas ou dívidas, esse tipo de anúncio pode ser perigoso para o cidadão. O Banco Central faz um alerta de golpes na contratação empréstimos que ofereçam muitas facilidades.

Para que o cidadão se proteja de situações que causem prejuízos financeiros, é preciso estar atento. Giselle Afonso, do Banco Central, explica que é necessário checar se o banco ou financeira que está oferecendo o empréstimo tem registro para funcionar. Para isso, basta acessar bcb.gov.br e fazer uma pesquisa com o nome ou CNPJ da instituição. Caso ela esteja corretamente cadastrada no Banco Central, todas as informações, como nome, endereço e telefone estarão disponíveis. Giselle destaca ainda que nenhuma financeira pode cobrar um valor antecipado em dinheiro para liberar o crédito.

Outra maneira de evitar prejuízos, antes de contratar um empréstimo, é pesquisar, também no site do BC, o ranking de reclamações, onde é possível checar as instituições mais acionadas para cada assunto. Dentre as reclamações mais frequentes estão a prestação de informação ou oferta inadequada relativa a créditos.

