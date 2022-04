Analistas do PagBank calculam que o BDR do Citi (CTGP34) tem o potencial de valorizar até 21% nesta semana, com base na análise gráfica presente na carteira recomendada do banco. O portfólio do PagBank busca reverter o desempenho negativo na primeira semana de abril, quando registrou queda de 3,58%, enquanto que o Ibovespa (IBOV) recuou […]