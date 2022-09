Beatriz Souza é ouro em etapa da Itália do circuito mundial de Judô

Matérias Relacionadas EBC: Alcaraz se torna número 1 mais jovem do tênis após faturar US Open.

É OUROOOOOOOOOO! 🥋🥇 É de Beatriz Souza (+78kg), no Aberto Europeu de Riccione🇮🇹 A judoca derrotou na final Lea Fontaine 🇫🇷, com direito a ipponzaço. Vaaaaaaai, Biaaaaaaa! 🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/rwBtNmolS5 — Time Brasil (@timebrasil) September 11, 2022

Para se credenciar à final, Bia Souza ganhou por ippon a polonesa Kinga Wolszczak, na estreia, e depois a cazaque Kamila Berlikash, na semifinal.

Atual número 3 do mundo, a paulista de Peruíbe já coleciona outras três medalhas nesta temporada: foi campeã Pan-Americana individual e por equipes e prata no Grand Slam de Tel Aviv.

Outro brasileiro que subiu ao pódio em Riccione foi Eric Takabatake que levou a medalha de bronze no sábado (10), na categoria até 66 kg.

O Mundial de Tashkent, no Uzbequistão, ocorrerá de 6 a 13 de outubro. Na edição do ano passado, em Budapeste (Hungria) o Brasil conquistou dois bronzes individuais com Beatriz Souza e Maria Suelen Altheman.