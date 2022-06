Bêbado, homem é preso na Bahia e diz que estava dirigindo ‘carro Pokémon’

Um caso inusitado mobilizou a Polícia Rodoviária Federal na madrugada deste domingo (5). Dois homens que estavam dentro de um carro roubado foram presos na cidade de Presidente Tancredo Neves, no Sul da Bahia.

Segundo os policiais, o motorista dirigia um Renault Kwid roubado e com placa clonada, em movimentos de zigue-zague na via. Ele recebeu ordem para parar, ignorou e tentou fugir, mas foi alcançado. Com sinais de embriaguez, ele acreditava estar dirigindo um carro “Pokémon”. O caso ocorreu no Km 325 da BR-101.

Quando o carro foi parado, o passageiro tentou fugir a pé, mas não conseguiu e foi preso. Com a dupla, a PRF encontrou uma pistola, vinte e sete munições, pinos de cocaína e porções de maconha. Já no carro, foram encontradas ainda uma pistola Taurus e mais 14 munições calibre 40mm.

Após consulta nos sistemas informatizados e análise do veículo, a polícia identificou que o carro foi roubado em Salvador, em janeiro deste ano. Segundo o motorista, ele comprou o veículo por R$ 25 mil. Agora, a polícia averigua se o homem roubou o veículo ou comprou de algum criminoso.

As armas, drogas, carro roubado e a dupla foram levados até a delegacia dea cidade de Valença para tomada de procedimentos legais. Os homens responderão por crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação de veículo roubado e embriaguez ao volante.

A ação responsável pela prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal, com o apoio da Polícia Civil, através de informações repassadas por sua especializada Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).