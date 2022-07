Bebê de nove meses morre afogado em piscina de uma casa em Pernambuco

Uma tragédia familiar. Um bebê de apenas nove meses acabou morrendo afogado, no final da tarde desta quarta-feira (27), no bairro do Janga, no município do Paulista, em Pernambuco.

As informações iniciais dão conta de que o caso aconteceu numa casa de família de classe média, que mora na orla da praia do Janga… A criança estaria brincando, engatinhando pela residência, enquanto que a mãe estaria costurando em um dos cômodos por perto. Entretanto, o bebê seguiu engatinhando até a área externa e acabou caindo na piscina.

A mãe, quando foi se dar conta da ausência do filho, saiu procurando pela casa e teria se deparado com a criança dentro da piscina já desacordada. Aos gritos de desespero, os vizinhos chegaram a ir na casa onde o acidente ocorreu, na tentativa de ajudar a salvar o bebê.

Um vizinho que estava com o seu carro na hora chegou a levar a mãe e o bebê a um hospital particular no Janga, mas a criança não resistiu e morreu – segundo informação repassada à reportagem da TV Jornal, já teria chegado ao hospital sem vida.

Uma equipe do Instituto de Medicina Legal esteve no hospital e levou o corpo da criança para a sede do IML, no bairro de Santo Amaro, região central do Recife.