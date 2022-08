Beijo do gordo! Missa de sétimo dia de Jô Soares é realizada, fotos são divulgadas e emocionam

Na noite da última sexta-feira (12), foi realizada a Missa de Sétimo Dia do apresentador Jô Soares, que faleceu após ficar internado no Hospital Sírio-Libanês desde o dia 25 de julho para tratar uma pneumonia.

A cerimônia de homenagem aconteceu na capela de Nossa Senhora de Sion, no bairro de Higienópolis, em São Paulo e recebeu diversos amigos e parentes do artista.

Na ocasião, grandes nomes da televisão brasileira compareceram para prestar sentimentos à perda, dentre eles, Claudia Raia, Adriane Galisteu, Marilia Gabriela, Drauzio Varella, Mônia Martelli, entre outros. Além disso, a ex-esposa de Jô, Flavia Pedras, também compareceu ao local. Na reunião, Flávia chegou a falar algumas palavras sobre o ex-companheiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flavia Pedras Soares (@flavia_pedras)

Tatá Werneck faz homenagem a Jô Soares durante o “Fantástico” No último domingo (14), o “Fantástico” preparou um programa especial em homenagem ao Jô Soares e reuniu diversos artistas da emissora para comentar sobre sua perda.

Na ocasião, Tatá Werneck não conseguiu conter as lágrimas de lamento e relembrou a morte de diversos grandes comediantes, incluindo o ator Paulo Gustavo, que foi vítima da Covid-19 em 2021.

“A comédia hoje em dia tem me deixado mais triste do que feliz. Tem me emocionado mais do que me feito rir. Inevitável pensar no Jô e não lembrar do Paulo [Gustavo] e pensar nos grandes comediantes que estão partindo assim”, contou.

