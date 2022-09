Beijo do Gordo! TV Globo homenageia Jô Soares com série documental sobre a vida do apresentador

Homenagem! Há quase um mês, o país recebia a triste notícia de que o apresentador Jô Soares havia falecido, aos 84 anos. Para homenagear os 62 anos de carreira do humorista e o legado que Jô deixa para a comunicação, a TV Globo está desenvolvendo um documentário que traz a vida do apresentador. Além de conter depoimentos emocionantes de amigos de Jô Soares.

A série documental, denominada de “Beijo do Gordo”, em referência ao bordão do apresentador, contará com quatro episódios e tem estreia prevista para o fim de 2022 no Globoplay. E em 2023, a série poderá entrar na íntegra na grade de programação da TV Globo. As gravações dos episódios serão iniciadas ainda neste mês.

Relembre a carreira de Jô O apresentador Jô Soares marcou a televisão brasileira! Em 1956 ocorreu sua grande estreia na tv, com o programa humorístico “Praça da Alegria”, exibido pela Record TV, onde dava vida ao personagem Alemão. O seu primeiro trabalho na TV Globo foi na atração “Faça Humor, Não Faça Guerra”, em 1971.

Já em 1976, Jô roteirizou “Planeta dos Homens”, programa humorístico da TV Globo. E em 1981, o apresentador deu início ao programa “Viva o Gordo”, que foi um marco na sua carreira. Em 1988, no SBT, Jô fez a estreia de seu programa “Veja o Gordo“.

Também em 1988, Jô estreou o “Jô Soares Onze e Meia”, no SBT, que esteve presente nas telinhas até 1999 e tinha inspiração nos talk shows dos Estados Unidos. Em 2000 Jô volta para a TV Globo com o icônico “Programa do Jô”, que ficou no ar até 2016. Confira a carreira completa do humorista aqui.

