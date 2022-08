Bella Campos, a Muda de ‘Pantanal’, cai no choro com cenas finais da novela: “Tá acabando”

Bella Campos, que interpreta Muda na novela Pantanal, surpreendeu seus seguidores ao cair no choro ao ler as cenas dos últimos capítulos da trama. Nesta sexta-feira (26), a atriz contou que ainda não tinha chorado, mas acabou deixando as lágrimas rolarem de emoção.

“Eu pago de durona, e até hoje eu não tinha chorado, lendo os capítulos finais. Mas hoje eu vou gravar um final de ciclo tão lindo que eu já estou emocionada antes de começar. Tá acabando”, disse Bella nos stories do Instagram.

Foto: Reprodução/Instagram

Qual será a próxima novela das 9? Após o fim de ‘Pantanal’, marcado para acontecer dia 7 de outubro, ‘Travessia’ entra nas telinhas da TV Globo. A trama de glória Perez já deu o que falar antes mesmo de começar. Tudo porque a novela marca a estreia de Jade Picon como atriz.

A influenciadora digital já compartilhou cliques dos bastidores da novela, em que surge atuando com Chay Suede. “meu 1º dia gravando Travessia 1º de muitos que estão por vir e não poderia ter sido melhor. não vejo a hora de vocês conhecerem a CHIARA obrigada a todos os envolvidos, o que eu estou sentindo agora não consigo nem colocar em palavras! 17/08/2022 ”, escreveu a ex-BBB na legenda dos cliques.

