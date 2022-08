Belo e Gracyanne têm até esta quinta para pagar dívida de R$ 483 mil por atraso de aluguel em SP

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) estabeleceu que o cantor Belo e sua esposa Gracyanne Barbosa devem pagar o valor de R$ 483.156,46 referentes ao aluguel de uma residência no bairro de Moema, região nobre da capital paulista. O valor inclui aluguéis, IPTU, contas de consumo não pagas, multa contratual, caução e indenização por danos morais. A sentença foi expedida no dia 4 de agosto, mas o casal só recebeu a intimação no dia 10, fazendo com que o prazo final para pagamento do valor vá até esta quinta-feira, 25. Além do casal, a empresa Central de Shows e Evento Ltda. Também foi citada no processo. Em junho, o casal já havia recebido ordem de despejo por falta de pagamento. O contrato foi fechado no nome da empresa, que pertence ao ex-empresário do cantor e, somando aluguel e IPTU, o valor mensal que deveria ser pago chegava a R$ 16 mil.