Beneficiários do Auxílio Brasil fazem 23,5 mil empréstimos consignados

Dados divulgados pela Caixa Econômica Federal apontam que o banco firmou 23,5 mil contratos de empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil apenas nas primeiras horas após a liberação da modalidade.

A linha que garante juros de 3,45% foi lançada na terça-feira e o saldo foi divulgado pelo banco no início da tarde do mesmo dia. Já foram liberados mais de R$ 61 milhões em crédito.

Cerca de 20,5 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil podem solicitar esse crédito. É preciso que ele receba o auxílio Brasil há pelo menos noventa dias e que não tenha deixado de comparecer a qualquer no Ministério da Cidadania.

O interessado deve acessar o aplicativo Caixa Tem ou ir aos pontos de atendimento presencial da Caixa, como agências, correspondentes bancários e lotéricas.

O empréstimo pode ser dividido em 24 meses com prestação mínima de R$ 15 e máxima de 40% do valor do benefício. Quem pegar o empréstimo vai pagar juros de 41,4% ao ano, taxa maior do que aplicada em outros modelos de consignado por se tratar de um produto novo.

