Benfica atropela o Arouca em abertura do Campeonato Português

O Benfica estreou com o pé direito no Campeonato Português. Na abertura da competição, os Encarnados venceram com tranquilidade o Arouca, por 4 a 0, nesta sexta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Em jogo movimentado, o time lusitano apresentou boas dinâmicas sob o comando do novo técnico, Roger Schmidt. Os gols foram marcados pelo lateral-direito Gilberto, pelo meia Rafa Silva (duas vezes) e pelo volante argentino Enzo Fernández.

Na liderança provisória do torneio, o Benfica encara o Casa Pia na segunda rodada da liga nacional. Antes, porém, a equipe tem compromisso contra o Midtjylland, pela volta da terceira rodada dos playoffs da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira. Na ida, o time goleou os dinamarqueses por 4 a 1.

O JOGO

O Benfica abriu o placar cedo, logo aos oito minutos de jogo. O responsável por abrir o placar foi Gilberto, que aproveitou cruzamento de Grimaldo e, de cabeça, mandou para as redes.

Após empilhar oportunidades de gol, os Encarnados voltaram a marcar já na reta final do primeiro tempo, quando Rafa Silva, também em cabeceio, anotou o dele na partida. Poucos minutos depois, Mateus Quaresma dificultou a missão do Arouca no duelo, pois foi expulso após dura entrada em Rafa.

E ainda deu tempo do Benfica ampliar a vantagem em um movimentado fim da etapa inicial. Desta vez, Enzo Fernández contou com rebote na entrada da área e emendou uma pancada entre as pernas do goleiro, fazendo o terceiro.

A segunda etapa teve poucas emoções. Com a vitória encaminhada, os mandantes administraram o resultado e pouco sofreram defensivamente. David Neres chegou a construir boas oportunidades pela direita, mas foi Rafa Silva quem decretou a goleada após boa trama ofensiva.