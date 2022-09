Benfica bate Famalicão e segue com 100% de aproveitamento no Português

Neste sábado, o Benfica bateu o Famalicão por 1 a 0, atuando fora de casa, e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Português. O gol da partida foi marcado por Rafa Silva.

Com o resultado, os Encarnados chegaram aos 18 pontos e mantiveram a liderança isolada da competição. O Famalicão, por sua vez, soma quatro tentos e é apenas o 16º colocado.

O Benfica foi superior ao Famalicão na primeira etapa. Os visitantes tiveram bom volume de jogo, mas pecaram na pontaria. Dessa maneira, desceram ao vestiário com um empate no placar.

Entretanto, a conversa com o técnico Roger Schmidt surtiu efeito e os Encarnados não demoraram a marcar na segunda etapa. No lance, Rafa Silva aproveitou belo passe de Grimaldo e bateu com precisão no canto esquerdo da meta.

Na sequência, o Benfica foca suas atenções na Liga dos Campeões. A equipe viaja à Itália para encarar a Juventus, na próxima quarta-feira, às 16 horas (de Brasília). Já o Famalicão terá a semana livre para trabalhar antes do duelo contra o Casa Pia, fora de casa, no domingo, dia 18 de setembro.