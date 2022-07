Benfica oficializa a chegada do meia Enzo Fernández, joia do River Plate

O Benfica oficializou, nesta quinta-feira, a contratação do meia-atacante Enzo Fernández, apontado como uma joia do River Plate. O jogador de 21 anos assinou com o novo clube por cinco temporadas e terá cláusula de rescisão avaliada em 120 milhões de euros (R$ 652,8 milhões).

Segundo o jornal português A Bola, o time de Lisboa desembolsou dez milhões de euros (R$ 54,4 milhões) para contar com o atleta. Este valor não contempla os oito milhões de euros (R$ 43,5 milhões) de bônus estipulados a partir de metas do contrato.

Formado nas categorias de base do River Plate, Fernández estreou profissionalmente em 2020. Após empréstimo ao Defensa y Justicia, ele retornou ao clube que o formou e acabou se firmando, de fato, nesta temporada.

No total, Enzo disputou 54 jogos pelo River, marcou 11 gols e deu dez assistências. Já em 2022, foi peça-chave do time de Marcelo Gallardo: jogou 28 partidas, balançou as redes dez vezes e deu sete passes decisivos.

O Benfica vem movimentando esta janela de transferências: vendeu Darwin Núñez (Liverpool) e Éverton Cebolinha (Flamengo). Por outro lado, a equipe de Roger Schimidt comprou dois brasileiros: o atacante David Neres (Shakhtar Donetsk) e o zagueiro João Victor (Corinthians).