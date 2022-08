Benfica vence em casa e mantém 100% na ponta do Campeonato Português

O Benfica segue embalado no Campeonato Português. Nesta terça-feira, a equipe confirmou o favoritismo e venceu o Paços Ferreira em casa, por 3 a 2, em jogo atrasado da terceira rodada. Os visitantes chegaram a abrir o placar, mas o time de Lisboa buscou a virada ainda no primeiro tempo.

Com isso, o Benfica manteve o 100% de aproveitamento na competição e segue na liderança, com 12 pontos. Do outro lado, o Paços Ferreira ainda não pontuou no torneio e é o vice.

Agora, o Benfica volta a campo na próxima sexta-feira, às 15 horas (de Brasília), para receber o Vizela. Já o Paços joga fora de casa contra o Boavista na próxima segunda-feira, também às 15 horas.

O jogo

Em um primeiro tempo bastante movimentado, quem saiu na frente foi o Paços de Ferreira. Após escanteio aos 39 minutos, Antunes acertou voleio de primeira, de fora da área e, no meio do caminho, Koffi desviou de cabeça para balançar as redes de Vlachodimos.

O Benfica, no entanto, respondeu logo na sequência. Aos 41 minutos, Bah cruzou rasteiro na entrada da área e Rafa Silva pisou com categoria para encontrar o brasileiro David Neres, na ponta direita. O atacante bateu cruzado para empatar o placar, mesmo com o goleiro chegando a desviar na bola.

Ainda na primeira etapa, o time da casa buscou a virada. De pênalti, João Mário colocou o Benfica na frente aos 49 minutos, já nos acréscimos.

Na volta do intervalo, foi a vez do time de Lisboa ampliar a vantagem. Aos11 minutos do segundo tempo, João Mário cruzou rasteiro e Gonçalo Ramos desviou no primeiro pau, se antecipando ao goleiro.

O Paços Ferreira voltou a apertar no final do jogo. Aos 35 minutos, Koffi aproveitou passe na área e empurrou para o gol, colocando fogo no jogo já nos últimos minutos. Apesar da pressão, o Benfica confirmou a vitória por 3 a 2.