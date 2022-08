Benfica volta a vencer Dínamo e confirma vaga na Liga dos Campeões

O Benfica está com seu passaporte devidamente carimbado rumo à fase de grupos da Liga dos Campeões. Na tarde desta terça-feira, a equipe lisboeta recebeu o Dínamo de Kiev, pela partida de volta do classificatório e, novamente, venceu os ucranianos, desta vez por 3 a 0 e com belo gol do brasileiro David Neres, destaque do jogo.

Agora, com sua classificação garantida à fase de grupos, o Benfica apenas aguarda o sorteio para conhecer seus próximos adversários na Liga dos Campeões. Os grupos serão decididos na próxima quinta-feira em cerimônia da Uefa.

O JOGO

As redes balançaram pela primeira vez na partida aos 27 minutos de bola rolando no primeiro tempo. David Neres cobrou falta pelo lado direito na cabeça do lateral Otamendi, que, colado à trave esquerda, apenas empurrou entre o goleiro e o poste.

Mais tarde, agora aos 40 minutos, o zagueiro do Dínamo deu bobeira e, tentando recuar para o goleiro, deu no pé de Rafa Silva, dentro da área. De frente para o gol, o português não vacilou e finalizou bem para abrir o 2 a 0.

Ainda no primeiro tempo, os encarnados marcaram o terceiro e fecharam a conta. Em ótima jogada de contra-ataque, Gonçalo Ramos serviu David Neres pelo lado direito. O brasileiro ajeitou o corpo e, sem dominar, deu um tapa colocado, no canto. Bela finalização em seu primeiro gol com a camisa do novo clube.

MAIS RESULTADOS

Plzen 2 x 1 Qarabag

Estrela Vermelha 2 x 2 Maccabi Haifa