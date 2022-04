Benzema assume artilharia da Liga dos Campeões e pode bater recordes de CR7

O atacante francês Benzema marcou dois gols na derrota do Real Madrid para o Manchester City por 4 a 3, pela semifinal da Liga dos Campeões, e assumiu a artilharia desta edição.

Agora, o atacante do Real Madrid soma 14 gols no torneio, superando o já eliminado Lewandowski, do Bayern de Munique, que balançou as redes 13 vezes.

O jogador com mais chances de ameaçar a posição de Benzema é Salah, do Liverpool, que anotou oito gols.

Vivendo o auge de sua carreira, Benzema pode quebrar o recorde de gols em uma só edição da Champions. Até o momento, Cristiano Ronaldo foi o melhor marcador, com 17 tentos na temporada 2013/2014, quando ainda vestia a camisa do Real Madrid.

Benzema terá no máximo dois jogos para fazer isso, que seriam o segundo confronto com o City e uma eventual final.

O francês ainda pode quebrar outro recorde: mais gols marcados nas fases eliminatórias em uma única temporada. A melhor marca também pertence a Cristiano. Em 2016/2017, o português balançou as redes 10 vezes na fase decisiva. Nesta edição, Benzema já possui nove tentos.

O próximo jogo da semifinal contra o Manchester ocorre no dia 4 de maio, no Santiago Bernabéu. Antes disso, o Real Madrid enfrenta o Espanyol, em casa, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol.