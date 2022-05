Benzema diz que Vinícius Júnior ‘pode ser mais decisivo’ no Real Madrid

O capitão do Real Madrid, Karim Benzema, falou nesta terça-feira sobre o atacante brasileiro Vinícius Júnior, um dos destaques da equipe merengue. Para o jogador francês, Vini Jr. ainda vai evoluir mais no time, sendo ainda “mais decisivo” nas partidas.

“Para mim, ele pode ser mais decisivo, tem uma margem de crescimento grande. Se ele se concentrar um pouco mais, pode fazer mais gols, dar mais assistências”, disse Benzema à TV do Real Madrid.

“Ele é jovem na idade, mas não no futebol, pois tem mais de 100 jogos. Falam dos melhores do mundo e não falam do Vinícius”, afirmou o francês.

“Agora ele está no Top 5 porque faz gols, passes, joga bem. Tem que se concentrar porque pode ganhar o jogo sozinho”, elogiou Benzema.

Às vésperas da final da Liga dos Campeões da Europa contra o Liverpool, o experiente atacante disse que o Real Madrid chega com “confiança” para a partida.

“Ganhamos de PSG, Chelsea e Manchester City. Estamos bem, num bom caminho e com muita confiança para ir a Paris”, afirmou Benzema.

O Liverpool “é uma equipe muito boa, não fez muitas mudanças nos últimos quatro, cinco anos. É uma equipe importante, com um treinador muito bom”, acrescentou.

“É uma final, muitas coisas podem acontecer. Eles também fazem muita pressão, então temos que aguentar, jogar e segura bem a bola”, explicou o atacante francês.