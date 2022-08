Benzema é eleito o melhor jogador da UEFA na temporada 2021/22

Karim Benzema foi eleito, nesta quinta-feira, o melhor jogador da Uefa na temporada 2021/22. O atacante recebeu o prêmio após o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, realizado em Istambul, na Turquia.

O craque do Real Madrid superou dois grandes adversários: o goleiro belga Thibaut Courtois, seu companheiro de time, e o meia-atacante Kevin De Bruyne, do Manchester City. No total, o francês marcou 15 gols na campanha dos merengues, que conquistaram o principal torneio europeu pela 14ª vez.

Benzema venceu o seu primeiro troféu de melhor jogador da Uefa. Com isso, ele se igualou a outros seis nomes: Jorginho, Robert Lewandowski, Virgil van Dijk, Luka Modric, Franck Ribéry e Andrés Iniesta. Cristiano Ronaldo, com três títulos, e Lionel Messi, que tem dois, ocupam o topo da lista.

Já Alexia Putellas superou Beth Mead (Arsenal) e Lena Oberdorf (Wolfsburg) e faturou o troféu de melhor jogadora da Uefa da última temporada. Com isso, a atacante do Barcelona vence o prêmio europeu pela segunda vez consecutiva.

A jogadora espanhola marcou 34 gols e foi vice-campeã da Champions League. Nesta quinta-feira, ela igualou a dinamarquesa e maior vencedora Pernille Harder, que também conquistou o prêmio em duas ocasiões.

Carlo Ancelotti foi considerado pela primeira vez o melhor técnico da Uefa. O italiano superou Pep Guardiola (Manchester City) e Jurgen Klopp (Liverpool), igualando-se a Hansi Flick e Thomas Tuchel. Vale dizer que esta foi apenas a terceira edição desta premiação.

Após conquistar a Liga dos Campeões, Ancelotti se tornou o primeiro treinador na história a levantar quatro vezes o troféu mais importante do Velho Continente. Ele já havia faturado o campeonato com Milan (2002/03 e 2006/07) e o próprio Real Madrid (2013/14).

Já Sarina Wiegman foi eleita a melhor treinadora da Europa, à frente de Sonia Bompastor (Lyon) e Martina Voss-Tecklenburg (Alemanha). A holandesa foi campeã da Eurocopa com a seleção inglesa, que terminou a temporada invicta e com mais de 100 gols marcados.

Wiegman se tornou a primeira mulher vencedora do prêmio. As duas edições anteriores foram conquistadas pelo francês Jean-Luc Vasseur e o espanhol Lluís Cortés, respectivamente.

Por fim, o ex-treinador Arrigo Sacchi, lenda do Milan, foi condecorado com o prêmio presidencial da Uefa. O antigo técnico italiano foi bicampeão da Champions League e venceu a Serie A uma vez pelo time rubro-negro.