Benzema e Rodrygo marcam, Real Madrid domina Barcelona e vence clássico

O Real Madrid levou a melhor sobre o Barcelona e venceu o clássico deste domingo, pelo Campeonato Espanhol. Com gols de Benzema, Valverde, e Rodrygo, de pênalti, o time merengue saiu vitorioso por 3 a 1 no Santiago Bernabéu e foi à liderança da competição. O clube chegou aos 25 pontos e abriu três de vantagem sobre o rival, segundo colocado. O gol culé foi marcado por Ferrán Torres.

O duelo foi dominado pela equipe madridista, amplamente superior. O time comandado por Carlo Ancelotti se defendeu bem, não cedeu espaços ao Barça, e soube aproveitar as jogadas em transição. O brasileiro Vinícius Júnior também foi destaque, participando ativamente de dois tentos do Real.

Já o Barcelona teve atuação ruim e deixou bastante a desejar. A equipe de Xavi Hernández tentou controlar o jogo através da posse, e chegou a ter 62% da bola no pé. No entanto, mostrou lentidão em suas ações e só engrenou após o gol de Ferrán Torres.

Real Madrid e Barcelona, agora, se preparam para seus próximos compromissos em La Liga. Os merengues visitam o Elche nesta quarta-feira, enquanto os catalães recebem o Villarreal, na quinta.

Primeiro tempo

Os visitantes testaram o goleiro Lunin, que substituiu o lesionado Courtois, logo aos quatro minutos. Raphinha experimentou de longe, mas sem sustos. Na sequência, foi a vez de Vinícius Jr. passar por três marcadores e finalizar rente à trave de Ter Stegen.

Aos nove, porém, o Barça não escapou do primeiro gol sofrido. Toni Kroos puxou contra-ataque, foi segurado, mas descolou bom lançamento para Vini Jr. O brasileiro chutou em cima de Ter Stegen, mas, no rebote, Benzema não perdoou e explodiu o Bernabéu: 1 a 0.

Os culés quase empataram aos 24 minutos. Raphinha invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro para Lewandowski. Sozinho, o polonês se esticou mas perdeu o gol de baixo das traves, de forma inacreditável. Valverde, então, aproveitou contra-ataque de Vini, recebeu na entrada da área e colocou no cantinho, marcando o segundo do Real aos 34 minutos.

Segundo tempo

Logo aos seis da segunda etapa, Vinícius encontrou bom passe para Benzema, na esquerda. O francês ajeitou para o meio e bateu de canhota, anotando o segundo dele no clássico. O tento, porém, foi anulado por impedimento.

O jogo ficou morno até Ferrán Torres marcar para o Barcelona e colocar fogo na partida. O espanhol recebeu na pequena área após boa jogada individual de Ansu Fati pela esquerda, e balançou as redes. Dois minutos depois, Fati arriscou de voleio e quase empatou o confronto.

No entanto, Rodrygo acabou com qualquer esperança do Barcelona aos 44. O brasileiro foi para cima de Eric Garcia, sofreu um pisão, e o árbitro assinalou a penalidade. O próprio atacante partiu para a marca da cal e converteu a cobrança.