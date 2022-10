Benzema marca em 1º jogo após Bola de Ouro, zoa VAR e Real vence o Elche

O Real Madrid venceu o Elche por 3 a 0 na tarde desta quarta-feira (19) e pode ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. Valverde, Benzema e Asensio marcaram para o clube merengue, que ainda teve três gols anulados por impedimento no duelo pela 10ª rodada.

Ganhador da Bola de Ouro no início da semana, Benzema era uma das atrações. O camisa 9 francês teve de ser persistente para marcar no primeiro jogo após ser eleito o melhor do mundo. Depois de dois tentos anulados, o francês tabelou com Rodrygo e finalmente deixou o seu. Na comemoração, fez o sinal do VAR, brincando com a arbitragem.

Com o resultado, o Real agora tem 28 pontos na tabela de La Liga. O time abre seis pontos de diferença para o Barcelona, que ainda joga na rodada. O Barça enfrenta o Villarreal amanhã (20).

O Real Madrid não tem muito descanso até o próximo compromisso. O clube merengue enfrenta o Sevilla no sábado (22), às 16h (de Brasília), pela 11ª rodada. O jogo acontece no Santiago Bernabéu. Já o Elche visita o Espanyol no domingo (23).

Antes de balançar a rede com Valverde, o Real fez um gol aos cinco minutos, mas o lance foi anulado. Rodrygo tabelou com Modric e deu passe para Vinicius Júnior. O camisa 20 encontrou Benzema, que empurrou para dentro. O brasileiro, no entanto, estava ligeiramente adiantado.

Em seguida, aos 25 minutos, Alaba se mandou para o ataque e tabelou com Benzema. O defensor se livrou da marcação e tocou na saída do goleiro, mas o gol foi anulado por impedimento milimétrico do camisa 9 francês. Na etapa final, o dono da Bola de Ouro foi às redes, mas Carvajal estava adiantado no início do lance.

O primeiro tempo foi de domínio do Real, que fez um gol, marcou outros dois que foram anulados e alugou o campo de ataque. Pela facilidade para se impor, ter a bola e o controle do jogo, ficou a impressão de que a equipe visitante relaxou na etapa final e não fez muita força para criar um volume ofensivo satisfatório.

A diferença entre os times era visível no confronto desta quarta-feira. Por conta disso, o Elche, que jogava diante de sua torcida, tentou se defender na maior parte do tempo. O início da etapa final foi o melhor momento da equipe, que se lançou à frente e tentou incomodar Lunin.

O momento decisivo da partida aconteceu aos 30 do segundo tempo. Benzema, depois de dois gols anulados, conseguiu balançar a rede de forma legal e ampliou para o Real. Com o 2 a 0, os merengues acabaram com qualquer poder de reação do Elche.