Benzema perde dois pênaltis, mas Real Madrid vence o Osasuna pelo Espanhol

O Real Madrid conquistou mais uma vitória pelo Campeonato Espanhol nesta quarta-feira. Jogando fora de casa, contra o Osasuna, o time confirmou seu favoritismo e venceu por 3 a 1, com direito a dois pênaltis perdidos pelo craque Karim Benzema. Com o resultado, os merengues constrói 17 pontos de vantagem para o vice-líder Atlético de Madrid.

Agora, a equipe se prepara para um jogo importante. Na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), o Real Madrid encaram o Manchester City fora de casa, pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões. O JOGO

Após cobrança de falta, Benzema serviu Alaba dentro da área e o zagueiro chutou duas vezes para marcar o primeiro gol do Real Madrid na partida. Menos de um minuto depois, porém, o Osasuna respondeu com um ataque rápido e Budimir apareceu no segundo pau para completar cruzamento rasteiro e empatar.

Já nos minutos finais da primeira etapa, Camavinga levantou a bola na área e Lucas Vásquez apareceu para desviar. Herrera defendeu, mas Asensio apareceu livre de marcação para aproveitar o rebote e colocar os visitantes na frente mais uma vez.

Na volta do intervalo, o Real Madrid teve a chance de ampliar com Benzema em cobrança de pênalti aos seis minutos, mas o francês parou em Herrera. Apenas sete minutos depois, mais um pênalti para os merengues e mais uma vez o goleiro defendeu a cobrança do camisa 9.

O jogo foi movimentado até o fim. Após os pênaltis defendidos por Herrera, o Osasuna reascendeu no jogo, enquanto o Real tentou matar o jogo e confirmar a vitória.

No último lance do jogo, em jogada de Benzema e Vinícius Júnior, o brasileiro serviu Lucas Vásquez, que só precisou empurrar para o gol aberto. Assim, o Real Madrid selou mais uma vitória para se aproximar do título.