Bernard, ex-Atlético, nega negociação com o Corinthians: ‘Fake news’

O meia-atacante Bernard, de 29 anos, negou a informação que esteja negociando com o Corinthians. A notícia surgiu nos últimos dias, mas foi desmentida pelo jogador, que tem contrato com o Sharjah FC, dos Emirados Árabes, até o meio do próximo ano.

“Em respeito aos torcedores corintianos, que é um dos maiores clubes do Brasil, isso é completamente uma fake news. Não teve e não tivemos nenhum contato para uma eventual transferência para o clube”, escreveu o jogador nas redes sociais.

A notícia da negociação do Corinthians com Bernard foi divulgada pelo Goal.com. De acordo com a publicação, o jogador pediu salário parecido com o que recebe nos Emirados Árabes, cerca de R$ 2 milhões mensais.

Em sua primeira temporada pelo Sharjah FC, Bernard fez oito gols e deu cinco assistências em 36 jogos.

Revelado pelo Atlético em 2011, Bernard já revelou que deseja voltar ao clube mineiro. No ano passado, o Galo negociou com o atleta, mas ele acabou optando por fechar com o Sharjah.

No Galo, Bernard contabilizou 22 gols em 100 jogos e integrou o quarteto histórico que também tinha Diego Tardelli, Jô e Ronaldinho Gaúcho. Graças ao desempenho no time alvinegro, o atacante foi chamado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para defender o Brasil na Copa das Confederações de 2013 e na Copa do Mundo de 2014. Ele anotou um gol em 14 jogos com a amarelinha.