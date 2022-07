Beta do Call of Duty: Modern Warfare II pode ser exclusivo do PlayStation

Call of Duty: Modern Warfare II foi anunciado oficialmente recentemente, o jogo está em desenvolvimento pela Infinity Ward e diversos outros estúdios da Activision como a Raven Software, High Moon Studios e entre outros.

Seguindo a tradição dos jogos antigos da franquia, a Activision já está planejando em realizar um Beta para o jogo, com o objetivo de testar várias coisas com os jogadores.

De acordo com as informações do usuário do Twitter conhecido como “Ralph Valve”, que já vazou várias informações em primeira mão sobre Call of Duty, o beta de Modern Warfare II será realizado em Setembro, com exclusividade no PlayStation.

Serão vários testes, que serão nos dias:

Fim de semana 1 (Exclusivo para PlayStation) Acesso antecipado: 15 a 16 de Setembro Beta aberto: 17 a 19 de Setembro Fim de semana 2 (beta com cross-play) Acesso antecipado: 22 a 23 de Setembro Beta aberto: 24 a 26 de Setembro

Vale ressaltar que até o momento a Activision não confirmou nenhuma data de quando será realizado o beta, apenas que será feito tal teste para o jogo. Caso seja verdade, deve ser revelado oficialmente nas próximas semanas.

Call of Duty: Modern Warfare II coloca os jogadores dentro de um conflito global sem precedentes que conta com o retorno dos Operadores icônicos da Força-Tarefa 141.

Desde operações táticas para infiltração de alto risco em pequena escala até missões altamente confidenciais, jogadores vão se mobilizar junto de amigos em uma verdadeira experiência imersiva.

Call of Duty: Modern Warfare II será lançado no dia (28) de Outubro para PC via Steam e Battle/net, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.