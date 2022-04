Bethesda está distribuindo 3 jogos gratuitos

Após vários anos tendo seu launcher próprio, a Bethesda agora está pronta para migrar completamente seus jogos para o Steam, desativando seu launcher próprio e disponibilizando seus jogos na plataforma da Valve.

Para comemorar essa mudança, a Bethesda está oferecendo três jogos clássicos seus de forma totalmente gratuita no Steam. Você pode resgatá-los para ficarem disponíveis para sempre na sua conta. Os jogos em questão são The Elder Scrolls: Arena, The Elder Scrolls II: Daggerfall e Wolfenstein: Enemy Territory.

A partir do dia 27 de Abril, os jogadores que possuírem uma conta no launcher da Bethesda, poderão migrar seus jogos na biblioteca para sua conta do Steam. Já em Maio, o launcher da Bethesda será oficialmente encerrado.