Betis derrota o Osasuna e permanece 100% no Campeonato Espanhol

Nesta sexta-feira, o Betis derrotou o Osasuna por 1 a 0, no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. Borja Iglesias deu o gol ao time da casa, que conquistou nove pontos em três jogos e lidera sozinho de forma provisória.

O Osasuna também começou a rodada com duas vitórias, mas não conseguiu se impor na casa do Betis no primeiro tempo. O time do técnico chileno Mauricio Pellegrini controlou as ações e abriu o placar com Iglesias, após boa jogada individual e finalização sem chance de defesa para o goleiro, aos 34 minutos.

No segundo tempo, o zagueiro argentino Pezzela foi expulso e deixou o Betis com um a menos, aos 28 minutos. O Osasuna pressionou até o final, mas não conseguiu o gol de empate. David García teve chance nos acréscimos após cobrança de escanteio e desperdiçou a oportunidade.

O Betis dá sequência à boa fase da temporada passada, na qual terminou em quinto lugar e conquistou a Copa do Rei. O próximo desafio será contra o Real Madrid, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. O Osasuna encara o Rayo Vallecano, em casa, buscando reabilitação no Campeonato Espanhol.

Girona x Celta

Abrindo a terceira rodada, o Celta visitou o Girona e venceu por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Iago Aspas, aos quatro minutos do segundo tempo. O time de Vigo conquistou o primeiro triunfo na temporada e chegou a quatro pontos na competição.

A partida foi bem movimentada e com chances criadas pelos dois lados. Mesmo com um elenco inferior, o recém-promovido Girona encarou o Celta do técnico argentino Eduardo Coudet, ex-Internacional. A equipe da Catalunha quase abriu o placar após jogadaça de Miguel Gutiérrez, lateral esquerdo emprestado pelo Real Madrid. Outro destaque foi o lateral direito brasileiro Yan Couto, formado nas categorias de base do Coritiba, muito acionado durante os ataques.

O Celta também ameaçou na primeira etapa e levou perigo após boa jogada de Cervi e Óscar Rodríguez, novo reforço que veio do Sevilla. O gol só saiu na volta para o segundo tempo, em um contra-ataque puxado por Carles Pérez, que serviu Iago Aspas para abrir o placar em chute cruzado. O Girona teve chance de empatar com Reinier, mas o ex-Flamengo mandou por cima da trave.

Na próxima rodada, o Celta recebe o Cádiz, no estádio Balaídos, em Vigo, enquanto que o Girona visita o Mallorca em busca da segunda vitória na temporada.