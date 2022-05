Betis empata com Getafe e mantém sonho de vaga na Liga dos Campeões

Nesta segunda-feira, o Real Betis, jogando fora de casa, empatou sem gols com o Getafe, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado não muda a classificação na tabela. O Betis se mantém em quinto lugar, com 58 pontos, ainda buscando passar o quarto colocado Atlético de Madrid, com 61, para conseguir se classificar para a próxima Liga dos Campeões. Já o Getafe estaciona na 15ª posição, com 36.

O Betis volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Barcelona, às 16 horas (de Brasília). Por outro lado, o Getafe encara o Rayo Vallecano, em casa, no domingo, às 9 horas.