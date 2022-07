Beyoncé dedica álbum ‘Renaissance’ ao seu falecido tio gay Johnny: ‘Para todos os anjos caídos’

O álbum ‘Renaissance‘, lançado nesta sexta-feira, 29, tem uma dedicatória especial. Beyoncé prestou uma homenagem a seu falecido tio gay Johnny, a quem ela chamou de ‘madrinha’. “Um grande obrigado ao meu tio Johnny”, escreveu ela em seu site. “Ele foi minha madrinha e a primeira pessoa a me expor a muita música e cultura que servem de inspiração para este álbum. Obrigada a todos os pioneiros que originaram a cultura, a todos os anjos caídos cujas contribuições não foram reconhecidas por muito tempo. Esta é uma celebração para vocês”, acrescentou Beyoncé. A mãe da cantora, Tina Knowles, disse em postagem no Instagram que a música ‘Heated’ tem uma citação a Johnny e que ele amava ‘house music’, o estilo principal do álbum. Em 2019 durante discurso no 30º GLAAD Media Awards, Beyoncé disse que o tio era “o homem gay mais fabuloso” que ela conheceu em sua vida. ‘Renaissance’ é o primeiro álbum da cantora desde 2018.

