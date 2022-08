Bia Kicis, Marcelo Freixo, Simone Tebet e mais: políticos prestam homenagem a Jô Soares

Após a morte do humorista e apresentador de televisão Jô Soares, aos 84 anos de idade, nesta sexta-feira, 5, políticos brasileiros de variados espectros ideológicos deixaram de lado, por um momento, a polarização que o Brasil enfrenta e usaram as redes sociais para se pronunciar de forma uníssona e prestar homenagens a ele e ao trabalho que desenvolveu no Brasil ao longo de décadas. Publicaram mensagens de adeus o ex-líder do governo Bolsonaro no Senado Federal, Fernando Bezerra (MDB-PE), que disse que Jô foi “sempre inovador e impecável”; o filho dele, Fernando Filho (União-PE) destacou a inteligência e o senso crítico do apresentador; a deputada Bia Kicis (PL-DF) fala das suas “personagens imortalizadas”; o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou uma foto de quando foi entrevistado por Jô Soares: “Pessoa generosa que por anos conduziu entrevistas que foram um importante espaço de debate para o país”; a senadora Simone Tebet (MDB-MS) também se pronunciou: “Seus personagens marcaram nossas vidas e o Brasil”, disse; o deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) agradeceu a Jô pelas risadas, reflexões e sabedoria. “Obrigado por tudo. ‘Faça Humor, Não Faça Guerra’, que o nome do seu primeiro programa seja um mantra eterno”. Jô estava internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o dia 28 de julho. Ainda não há informações sobre a causa de sua morte. O humorista era também dramaturgo e escritos, ator, diretor de teatro e teve passagens pelas emissoras Continental, TV Rio, Tupi, Excelsior, Record, SBT e TV Globo. Confira abaixo as declarações de políticas citadas na íntegra e outras:

Hoje perdemos um grande artista e humorista brasileiro, que marcou gerações com seu trabalho sempre inovador e impecável. Jô Soares deixa um grande legado e muita saudade. Meus sentimentos aos amigos e familiares. pic.twitter.com/C5G8NVBzkg — Fernando Bezerra (@fbezerracoelho) August 5, 2022

O Brasil perde hoje um de seus talentos mais versáteis e um dos melhores entrevistadores da história do jornalismo, Jô Soares. Sua inteligência e senso crítico farão muita falta. Nossos sentimentos à família e amigos do apresentador. pic.twitter.com/kIZltIHrCp — Fernando Filho (@fernandofilhope) August 5, 2022

Jô Soares partiu mas as muitas risadas que espalhou pelo Brasil vão ficar para sempre na nossa memória. Grandes personagens imortalizadas pela genialidade do humorista em uma carreira longa e exitosa. Minha solidariedade a amigos e familiares. — Bia Kicis (@Biakicis) August 5, 2022

Acordamos nesta sexta-feira com a triste notícia da morte de Jô Soares, um grande talento da TV brasileira que, por mais de 60 anos, alegrou e entreteu a todo nós. Deixo aqui meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs. — Capitão Alberto Neto (@capalbertoneto) August 5, 2022

Jô Soares foi um dos atores, autores, comediantes e entrevistadores mais talentosos da história do Brasil. Seus talentos e atividades eram tantos que desafiam categorias. Uma pessoa generosa que por anos conduziu entrevistas que foram um importante espaço de debate para o país. pic.twitter.com/kI8Pxgo4R8 — Lula (@LulaOficial) August 5, 2022

Uma grande tristeza. O ator, diretor, escritor, humorista e brilhante Jô Soares nos deixou nesta manhã aos 84 anos. Seus personagens marcaram nossas vidas e o Brasil aprendeu muito com sua inteligência. Meus sentimentos aos familiares e amigos. — Simone Tebet (@simonetebetbr) August 5, 2022

Obrigado, Jô Soares. Pelas risadas, reflexões e sabedoria. Obrigado por tudo. “Faça Humor, Não Faça Guerra”, que o nome do seu primeiro programa seja um mantra eterno. pic.twitter.com/H4zFaZ48Fm — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) August 5, 2022

Perdemos o Jô Soares. Uma das maiores inteligências brasileiras, um dos maiores humoristas, e enfim, um artista completo. Cresci sendo sua audiência no Viva o Gordo e no Programa do Jô. Rindo muito de suas grandes sacada humorísticas. Beijo do gordo! — Leo de Brito (@leodebritoac) August 5, 2022

O apresentador, humorista e escritor Jô Soares partiu hoje, aos 84 anos. Figura marcante da TV brasileira, que deixa também um grande legado para o nosso teatro, cinema e literatura. Fará uma enorme falta. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs deste grande artista. pic.twitter.com/wphA5SocFh — Jaques Wagner (@jaqueswagner) August 5, 2022

Triste com a notícia do falecimento do Jô Soares! Meus sentimentos e fraterno respeito ao luto de seus familiares e amigos. Que Deus esteja com ele e amenize a tristeza dos que se despedem. — Daniel Freitas (@DFDanielFreitas) August 5, 2022

Um beijo no gordo!

O Brasil perdeu uma referência de inteligência, humor e cortesia com a partida de @josoarestrue (Jô Soares). Um dos raros que se tornaram unanimidade em um país tão dividido. pic.twitter.com/Roc8TtAN5t — Roberto Rocha (@RobertoRocha_MA) August 5, 2022