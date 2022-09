Bia Miranda, neta de Gretchen, é a 21ª participante do reality ‘A Fazenda 14’

A dançarina e modelo Bia Miranda, neta da cantora Gretchen, conquistou a 21ª vaga no reality A Fazenda, da Record TV. Bia disputou a permanência no Paiol e foi escolhida pelo público com 36,65% dos votos.

O anúncio foi feito pela apresentadora Adriane Galisteu na quinta-feira (15) e a chegada dela ao programa foi acompanhada ao vivo.

Além da dançarina, a empresária Cláudia Baronesa, mãe de MC Gui, o artista MC Créu, a modelo Suzi Sassaki e o ex-jogador de futebol André Santos também disputavam a última vaga do reality show.

Recentemente, o envolvimento de Bia com o ex-jogador Adriano Imperador passou a ser muito comentado nas redes sociais. A modelo não deixou de falar sobre o caso nos dias em que esteve no Paiol.

Ela disse ter ficado com o jogador apenas uma vez e que, hoje em dia, está em um relacionamento.

Na semana passada, o ator Thammy Miranda proibiu a cantora Jenny Miranda, mãe de Bia, a utilizar o nome de Gretchen após a repercussão do caso.

A artista resolveu adotar Jenny quando a cantora tinha 17 anos após relatos de abuso e violência sexual. Gretchen move um processo há sete anos no Fórum Regional na Barra da Tijuca para adotar Jenny legalmente.

Na ocasião, a cantora disse se sentir ameaçada após ter sido bloqueada nas redes sociais pelo irmão. “Eu não estou fazendo nada de errado. Me acusam de querer fama. Que fama? Quase apanhei de uma mulher quando fui fazer um trabalho no Maranhão depois que a Bia falou um monte de mentiras”, relatou.