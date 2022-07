Biah Rodrigues e o cantor Sorocaba comemoram o 8º mesversário

Com tema “Confeitaria da Nanda”, Biah Rodrigues e o cantor Sorocaba comemoraram o oitavo mês da filha Nanda na tarde desta terça-feira, 13.

A decoração ficou por conta da Keyla Decor e estava repleta de bolinhos charmosos, além de um super bolo gigante que encantou o primogênito Theo.

“A Nanda fica encantada com as cores e formatos dos mesversario, E o Theo sempre se diverte e dessa vez não foi diferente, a brincadeira tomou conta da família”, conta Biah que se surpreendeu com um momento fofo quando Theo dava beijinho na Nanda toda hora espontaneamente para as fotos.

Foto: Thai Lazarini I CG Comunicação