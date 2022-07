Bianca Andrade e Gkay protagonizam beijão no MTV Miaw 2022

Bianca Andrade e Gkay protagonizaram um beijão durante a premiação MTV Miaw 2022. O momento logo se tornou um dos mais comentados nas redes sociais. Alguns internautas afirmaram que o beijo foi o mais icônico da história da premiação.

Tudo aconteceu quando as duas influenciadoras estavam interpretando personagens, quando para a surpresa do público, Gkay fez uma pergunta para Bianca. “Quem que falou eu não beijo ninguém em público, Bianca?”, ironizou Gessica. “Então, me beija”, disparou Bianca.

Confira o vídeo:

A GKAY E BIANCA SE BEIJANDO EU TO PASSANDO MAAAAAAAL pic.twitter.com/RGw7oOZ8sZ — glay (@4everglay) July 27, 2022

Bianca Andrade deu a impressão que de estava de topless

Bianca Andrade resolveu causar na noite do MTV Miaw 2022. Após partir para cima de Gkay protagonizar um beijão com a influenciadora, Boca Rosa chamou atenção do público ao usar uma blusa super diferenciada.

A influenciadora desfilou com a peça segunda pele e confundiu a cabeça do público que estava presente na premiação. Confira:

que susto a bianca com essa blusa meu coração parou por segundos pic.twitter.com/DYXxPGZYdC — gio (@inlcanzable) July 27, 2022