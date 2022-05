Bianca Andrade e João Guilherme são vistos aos beijos em balada de São Paulo

A influenciadora digital e ex-BBB Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, foi vista aos beijos com o ator e cantor João Guilherme, filho do cantor Leonardo. A ‘fofoca’ foi postada no perfil Gossip do Dia no início da tarde desta sexta-feira, 27, e viralizou nas redes sociais. Segundo a página, os dois ficaram durante uma festa numa balada em São Paulo. Bianca anunciou a separação de Fred, do Desimpedidos, em abril e tem frequentado mais festas. Por outro lado, João Guilherme chamou atenção dos fãs por sempre estar associado a diversas famosas. Recentemente, o cantor foi visto aos beijos com Mariana Rios, Bruna Griphao, Duda Reis e Viih Tube. Ele já namorou Larissa Manoela e Jade Picon.

‘Confusão’ com narrador da ESPN Brasil diverte a web

A fofoca do dia rendeu risadas entre os fãs de futebol. Após a montagem do Gossip do Dia ser publicada, uma outra pessoa trocou o ator João Guilherme pelo narrador da ESPN Brasil e ex-Fox Sports, João Guilherme. O bordão “toca a música” que o narrador usa em jogos da Copa Libertadores foi utilizado e caiu nas graças das redes sociais. Depois de ver a postagem, o jornalista entrou na brincadeira no Twitter. “Tem JG aprontando por aí e sobra para o narrador. O xará é um deboche”, escreveu.