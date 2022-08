Bianca Andrade puxa seu fio-dental para evidenciar a marquinha íntima: “Outros ângulos”

Boca Rosa não decepciona! Bianca Andrade, a empreendedora por trás da marca “Boca Rosa Beauty”, impressionou os seguidores do Instagram ao publicar cliques de suas férias com as amigas. Curtindo ao ar livre, a influenciadora divulgou registros de tirar o fôlego no Instagram Stories e deixou os internautas babando.

+ No colo de fã, Tati Zaqui faz “performance” de fio-dental e ganha beijinho no bumbum

A musa surgiu ostentando sua boa forma com um biquíni trabalhado nos tons pastéis. Bianca impressionou com seu shape definido e deixou a galera apaixonada com diversos registros e ângulos diferenciados com seu corpão escultural que rendeu diversos elogios da galera.

“Essa mulher nunca decepciona a gente”, declarou uma seguidora nos comentários. “Que delícia de fim de semana com a energia gostosa de vocês”, afirmou Gabriela Versiani. “Perfeição demais essa mulher”, disparou outro seguidor, que ficou babando pela musa. Confira os cliques:

Fonte: Reprodução/Instagram

Bianca Andrade desabafa sobre vida de solteira: “Desatualizada” Solteira sim, sozinha não! Recentemente, Bianca Andrade comentou sobre as dificuldades de sua vida de solteira. A musa usou o Twitter para falar sobre o desinteresse das pessoas na hora do flerte e falou sobre as novas regras para paquerar.

“Nessa minha nova fase solteira, estou percebendo uma coisa: as pessoas estão com as mesmas manias na hora de flertar. Sei lá, parece que fingem desinteresse para ver se a gente acha interessante. Só que fica feio, porque estão todos fazendo igual. Tá uó, tenho paciência não”, escreveu Bianca.

“Isso aí é só na minha bolha ou será que entrou pro livrinho de regras de como flertar e eu tô desatualizada? Não que eu queira casar e ter filhos com alguém não, até porque já fiz, mas é que não tá dando para ter uma conversa gostosinha com o povo”, desabafou a influenciadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA ROSA (@bianca)

Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos

+ Clara Wellen se veste de gatinha e mostra o que faz com pirulito quando ninguém está perto

+ De calça coladinha, Ludmilla prova aos fãs que seu bumbum é maior que o da Mulher Melão

+ Aos 50 anos, Luiza Ambiel mostra fotos adultas tomando banho em posição inacreditável