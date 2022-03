Biden prevê final obscuro para Putin em discurso do Estado da União

Região / Mundo



Publicado em 2 de mar de 2022 e atualizado às 10:06

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu na noite de terça-feira (1) que o líder russo, Vladimir Putin, pagará caro a longo prazo pela invasão da Ucrânia, mesmo que sua campanha militar seja bem sucedida a curto prazo.

“Embora ele possa obter ganhos no campo de batalha, ele pagará um preço alto contínuo a longo prazo”, disse Biden em seu discurso sobre o Estado da União. Saindo do texto preparado, Biden acrescentou: “Ele não tem ideia do que está por vir”.

Biden falou ao Congresso dos Estados Unidos no sexto dia da invasão russa à vizinha europeia Ucrânia, enquanto Kiev se depara com o avanço de uma coluna russa de blindados de quilômetros de comprimento potencialmente preparando-se para assumir a capital ucraniana.

No discurso no horário nobre, Biden anunciou mais uma medida contra a Rússia ao proibir os voos russos de utilizarem o espaço aéreo norte-americano, e também um esforço do Departamento de Justiça para apreender iates, apartamentos de luxo e jatos particulares de russos ricos com laços com Putin.

Ele também sinalizou passos para enfraquecer as Forças Armadas da Rússia no futuro, mesmo reconhecendo que os militares russos podem ganhar terreno na Ucrânia.

“Estamos sufocando o acesso da Rússia a uma tecnologia que vai sugar sua força econômica e enfraquecer suas forças militares nos próximos anos”, disse.

“Quando a história desta era for escrita, a guerra de Putin contra a Ucrânia terá deixado a Rússia mais fraca e o resto do mundo mais forte”, acrescentou.

Biden, que falou no início do dia com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, rejeitou mais uma vez a participação militar direta dos Estados Unidos na Ucrânia.

Mas o governo dos EUA compartilhou informações sobre as operações da Rússia e liderou o mundo na imposição de um conjunto histórico de sanções econômicas ao governo de Putin, a seus aliados e aos maiores bancos do país, levando a moeda russa a desabar.

“Há seis dias, Vladimir Putin, da Rússia, achou que iria abalar as próprias fundações do mundo livre, pensando que poderia fazê-lo se curvar aos seus caminhos ameaçadores, mas ele teve um erro de cálculo, ele se deparou com o povo ucraniano”, afirmou.

Crimes de magnatas

Ele ainda disse que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (EUA) está criando equipe de trabalho exclusivamente para investigar “crimes dos magnatas russos”.

“Esta noite, digo aos oligarcas e líderes corruptos da Rússia, que lucraram milhares de milhões de dólares com esse regime violento, que já basta”, afirmou.

“Estamos nos juntando aos nossos aliados europeus para encontrar e confiscar iates, apartamentos de luxo, aviões privados. Vamos buscar os lucros indevidos”, garantiu.

A União Europeia (UE), o Reino Unido e o G7, bloco dos sete países mais industrializados do mundo [Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido] já tinham anunciado sanções a dezenas de oligarcas e empresários russos dos setores do petróleo, da banca e das finanças, todos considerados próximos do Kremlin.

As sanções impostas pela UE incluem o congelamento de bens, a proibição de colocar fundos à disposição de pessoas físicas e jurídicas listadas, bem como a possibilidade de entrar ou transitar pelo território dos 27 Estados-membros.

O milionário russo Roman Abramovich, também considerado próximo do presidente russo, Vladimir Putin, anunciou, no fim de semana, que iria deixar a administração do Chelsea nas mãos da fundação do clube inglês de futebol.

A Rússia lançou, quinta-feira (24) de madrugada, ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeio de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU registrou mais de 100 mil deslocados e mais de 660 mil refugiados na Polônia, Hungria, Moldávia e Romênia.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a “operação militar especial” na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender. Acrescentou que a ofensiva vai durar o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela comunidade internacional. A União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscou.

(com RTP e Reuters)