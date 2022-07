Biden testa positivo para covid-19 novamente e volta ao isolamento

De acordo com a Casa Branca, o presidente dos EUA, Joe Biden, testou positivo para covid-19 novamente neste sábado, pouco mais de três dias depois de ser liberado para sair do isolamento por novo coronavírus, em um caso raro de “rebote” após tratamento com um medicamento antiviral.

O médico da Casa Branca, Kevin O’Connor, disse em uma carta que Biden “não experimentou ressurgimento dos sintomas e continua se sentindo muito bem”.

De acordo com as diretrizes do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), Biden voltará ao isolamento por pelo menos cinco dias. O CDC diz que a maioria dos casos de rebote permanece leve e que a doença não foi observada de forma grave durante esse período.