Biel do Furduncinho esclarece “abandono” a Camila Cabello no palco

Biel do Furduncinho viveu um grande momento na carreira ao subir no Palco Mundo do Rock in Rio neste sábado (11/9) e cantar o hit “Ai, Preto” com Camila Cabello. Revelação da nova era do funk carioca, ele ainda dividiu cena com Lennon (L7) e MC Bianca, também estourados em todo Brasil. Contudo, muito se comenta sobre Biel ter “abandonado” a popstar cubana durante a apresentação. Em conversa exclusiva com a coluna LeoDias, Biel esclarece que não existiu absolutamente nada disso.

“Não existiu isso, sou muito grato pelo convite da Camila, inclusive após o show passei no camarim dela e agradeci mais uma vez, o show e participação foram incríveis. Fizemos uma grande festa no palco, ela nos deixou muito a vontade para cantarmos a música, ela só queria aproveitar e dançar o hit com os bailarinos dela”, disse ele.

Minutos após o show, Biel contou como foi subir ao palco no Rock in Rio e sentir a vibração do público. “Foi incrível!! Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Camila pelo convite. Foi sensacional! Gratidão total.. nosso som dominou o mundo”, comemorou Biel, sensação da atualidade.

No show grandioso e marcante da artista, a presença dos funkeiros foi considerada um grande momento da noite. O público de mais de 70 mil pessoas cantaram Ai Preto e fizeram da Cidade do Rock um grande baile funk.

