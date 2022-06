Bielsa confirma acordo com candidato à presidência do Athletic Bilbao

O técnico argentino Marcelo Bielsa confirmou, nesta segunda-feira, que será o treinador do Athletic Bilbao se Iñaki Arechabaleta, um dos candidatos à presidência do clube, for eleito para o cargo.

“O treinador que esta candidatura apresenta para a próxima temporada é o argentino Marcelo Bielsa”, anunciou Arechabaleta em um ato de campanha para as eleições, que acontecerão na sexta-feira.

No evento, foi apresentado um vídeo de Bielsa comentando que, após o treinador Marcelino anunciar a sua saída da equipe, ele começou “a pensar em dar uma resposta positiva” à proposta feita em março por Arechabaleta.

O argentino, que já dirigiu o clube basco por duas temporadas entre 2011 e 2013, explicou que pediu tempo para pensar porque “era uma responsabilidade muito grande assumir esse compromisso de dirigir uma equipe como o Athletic, ainda mais para mim, que já estive aí”.

Tanto Bielsa como Arechabaleta esperaram o término da temporada para finalmente selar um acordo para a chegada do treinador em caso de vitória nas eleições.

“Esta equipe tem margem de evolução individual e coletiva e, em relação ao time que dirigimos, é comparável em qualidade e tem maior quantidade de jogadores”, declarou o técnico argentino.

“Queremos garantir dois anos de trabalho com Bielsa”, disse Arechabaleta ao ser perguntado sobre a duração de um eventual contrato com o treinador, que em sua primeira passagem pelo clube chegou às finais da Liga Europa e da Copa do Rei.