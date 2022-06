Bienal do lixo segue com exposição em São Paulo até dia 5 de junho

A Bienal do Lixo em São Paulo segue com programação. O evento recebeu a visita do presidente nacional da Fundação nacional de Artes (Funarte), Tamoio Marcondes. “Esse projeto conta com recursos da lei de incentivo à cultura, a Lei Rouanet, e é um projeto que passou pela análise técnica da Funarte e nós entendemos que a cultura é um grande instrumento para que a gente possa reverberar a importância da sustentabilidade para o nosso planeta”, afirmou. O projeto gratuito é acessível para todas as pessoas e segue com programação até o próximo domingo, 5 de junho. O evento ocupa uma área no Parque Villa-Lobos e recebe obras variadas com tema da sustentabilidade. “Quinta, sexta, sábado e domingo com mostra de cinema, vamos ter essa exposição de arma e o que é mais bacana é que é um evento gratuito e um desafio que gostaríamos de lançar, fazer com que as pessoas se engajem com a Bienal do Lixo. Tragam seus lixos eletrônicos, temos alguns coletores para plástico, garrafa, papel e papelão. Estamos aqui para receber”, afirma Mário Farias, diretor de novos negócios da Bienal do Lixo.

*Com informações do repórter Maicon Mendes