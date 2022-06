BIG Festival 2022 contará com a presença do Xbox

O BIG Festival 2022, o maior festival de games, criação, negócios e networking na América Latina, proporcionará aos visitantes uma ampla lista de games para jogar no evento.

Títulos como One Piece Odyssey, da Bandai Namco; Monster Hunter Rise, da Capcom, e diversas opções de empresas como, Wargaming e Ubisoft, estão entre as atrações confirmadas. Xbox e Espaço PlayStation também trazem demos jogáveis ao festival.

Tem jogos para todos os gostos: serão mais de 200 games para os visitantes se divertirem nos quatro dias de evento. Mas quem estiver em casa não vai ficar fora da festa: mais de 50 deles também estarão disponíveis para jogar online, de qualquer lugar, gratuitamente.

Todos os games selecionados para a premiação do BIG Festival, incluindo 23 games brasileiros, e os títulos eleitos para o Panorama Brasil, também estarão disponíveis para o público do evento.

O Xbox levará 12 jogos ao festival. A lista conta com títulos já disponíveis, como Shadowrun Returns, e outros ainda não lançados, como Endling e SpiderHeck, à mostra no evento. Veja todos os nomes:

Another Crusade

Despot’s Game

Endling

Lonesome Village

Overpass: Rhythm Roadmap

RE:CALL

Shadowrun Returns

SpiderHeck

Strings Theory

Strong Moon

Tinykin

Ynglet

O BIG Festival receberá ainda diversos jogos de outras desenvolvedoras e publicadoras. Títulos como Fantasy Farming: Orange Season e Airoheart, da desenvolvedora Soedesco; Hunt the Night, da Dangen Entertainment; e Virtua Unlimited Project, trazido pela CiGA (China Independent Game Alliance) são alguns dos games que marcarão presença no evento.

Para testar todos os jogos, os participantes do festival terão acesso a centenas de game stations entre consoles, PCs e mobile. O BIG Festival contará também com uma área exclusiva para o público testar jogos em realidade virtual, que seguirá todas as recomendações das autoridades de saúde.