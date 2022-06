Bisnetos da rainha roubam a cena com travessuras em desfile do Jubileu

O Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II terminou em grande estilo neste domingo (5/6). O encerramento das comemorações pelos 70 anos de reinado da soberana britânica contou com o Jubilee Pageant, desfile que cruzou as ruas londrinas em direção ao Palácio de Buckingham. O cortejo teve figuras importantes da música, entretenimento, esporte e cultura que marcaram as sete décadas de “governo” da monarca.

Por conta dos problemas de mobilidade, Elizabeth não compareceu ao camarote real. Ela esteve muito bem representada pelos filhos, netos e bisnetos. Os últimos roubaram a cena.

Como quase todos os súditos, a Coluna Claudia Meireles não recebeu um convite da Coroa britânica para marcar presença no camarote real ou nas arquibancadas, montadas na parte frontal do Palácio de Buckingham.

A alternativa foi assistir ao desfile em tempo real pelo canal The Royal Family Channel do YouTube. Eis que em determinados momentos, as câmeras focaram nos integrantes da realeza sentados em um espaço reservado.

Enquanto, Charles, William, Anne, Kate Middleton e Camilla Parker ficaram a todo instante acenando, as crianças protagonizaram as travessuras.



Príncipe Louis, princesa Charlotte e príncipe George Os pimpolhos reais no Jubilee Pageant

Príncipe Louis O príncipe Louis tem 4 anos

Savannah tenta entreter o príncipe George. Ao lado, Mia Grace e princesa Charlotte Savannah tenta entreter o príncipe Louis. Ao lado, Mia Grace e princesa Charlotte

Queen Elizabeth II Platinum Jubilee 2022 – Platinum Pageant As caretas do príncipe Louis

Príncipe Louis, princesa Charlotte e príncipe George Os bisnetos da rainha Elizabeth protagonizaram momentos de travessuras

Kate Middleton é mãe do príncipe Louis Kate Middleton é mãe do príncipe Louis

Chris Jackson – WPA Pool/Getty Images Kate Middleton com o príncipe Louis e a princesa Charlotte Kate Middleton com o príncipe Louis e a princesa Charlotte

Atual detentor do título de sapequinha da realeza, o príncipe Louis voltou a atrair os holofotes com caretas e inquietações. Com lugar reservado na primeira fila do camarote e ao lado da mãe, Kate Middleton, o menino de 4 anos não parou quieto. Por exemplo: ficou em pé no assento.

Em minutos, ele se sentou no colo da duquesa de Cambridge, do pai, William, e do avó, Charles. “Vodrasta” da criança, Camilla Parker até tentou distrair o garoto, mas sem sucesso.

Savannah Phillips chegou a fazer cafuné em Louis, que balançou a cabeça como desaprovação ao carinho. Bisneta mais velha da rainha, a menina de 11 anos quis apaziguar os ânimos dos pimpolhos reais. Filha de Peter Phillips, ela prendeu o cabelo da prima, Lena Elizabeth, que ficou grande parte do desfile agoniada. A criança inquieta é herdeira de Mike e Zara Tindall.

Quem se comportou bem ao longo da cerimônia foi o príncipe George, herdeiro de Kate e William. Com 8 anos, ele acenou, fez perguntas e saudou os performers.

Com personalidades fortes, Lena Elizabeth, de 3 anos, e a irmã, Mia Grace, de 8, chegaram a brigar. O pai das meninas apartou o rápido embate. Em outro momento, Mike teve a boca tampada e também ganhou um abraço da primogênita. Ele retribuiu o carinho com um beijo na testa da filha.

Para a família Tindall ficar completa, faltou o caçula, Lucas Philip, de 1 ano. Matriarca do clã, Zara arrumou o cabelo das herdeiras algumas vezes.

Será que há uma tiktoker na família real? A princesa Charlotte dançou algumas vezes. Ela repetiu algumas coreografias. Na metade do desfile, a garota conferiu o livro com a programação do Jubileu. A publicação custa 10 libras, o equivalente a R$ 60.

Quando estava no colo da mãe, Louis chegou a esconder o rosto em meio ao pescoço e cabelos de Kate Middleton. Ele bagunçou o penteado da duquesa de Cambridge.

Instantes antes de os militares buscarem Charles, Camilla e o clã Cambridge para a aparição na varanda do Palácio de Buckingham ao lado da rainha, Mia Grace tentou ir para a primeira fileira. Como não conseguiu, a menina aproveitou e pediu explicações da cerimônia a Kate Middleton. Canal oficial da realeza no YouTube, o The Royal Family Channel postou um vídeo com o título: “O travesso Louis não consegue se conter no Jubilee Pageant”.

Embora tenha o príncipe Louis como protagonista, o vídeo traz alguns dos melhores momentos dos pimpolhos reais no evento.

Confira abaixo:

