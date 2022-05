Black Mirror vai voltar: Pipoca Pan desta semana discute retorno da antologia de sci-fi

A Netflix planeja a sexta temporada de “Black Mirror”, a série antológica de ficção científica que conquistou o mundo ao contar histórias distópicas relacionadas à tecnologia. As informações são da revista americana Variety. A nova temporada deverá ser mais longa do que a anterior, que contou com apenas três episódios. Para comemorar a novidade, Isabela Faggiani relembrou algumas de suas histórias favoritas da produção. O Pipoca Pan é um programete original das redes sociais da Jovem Pan Entretenimento, que recomenda filmes, séries e programas audiovisuais. Confira:

