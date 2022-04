Blogueiras são presas e dois homens são mortos perto da Paraíso Perdido

Duas blogueiras foram presas e dois homens foram mortos pela polícia durante uma operação policial na praia dos Garcez, em Jaguaripe, próximo à Pousada Paraíso Perdido. A ação aconteceu na tarde dessa segunda-feira (11).

Segundo informações do tenente coronel Edmundo Assemany, comandante do 14° Batalhão de Polícia Militar, em Santo Antônio de Jesus, policiais receberam uma denúncia de que haviam homens armados circulando na praia, próximo à pousada. Ao chegarem ao local, eles foram recebidos a tiros.

“Por volta das 16h, foram informados da presença de indivíduos armados, nas imediações da Pousada Paraíso perdido, em Jaguaripe. Fomos recebidos a tiros, houve o revide, eles foram conduzidos ao Hospital de Nazaré, mas não resistiram”, detalhou o coronel, em entrevista à TV Bahia.

As blogueiras Laylla e Adrian Grace, que estavam com os homens, tentaram fugir do local em uma picape. Mas elas foram alcançadas e acabaram sendo presas. Segundo a Polícia Militar, no carro havia 1kg de cocaína.Também foram apreendidos duas pistolas, uma 9mm e outra .45, um veículo Fiat Toro branco, R$202 em espécie, e outros objetos.

As duas foram levadas para a Delegacia de Santo Antônio de Jesus, onde a ocorrência foi registrada. Em um depoimento preliminar, uma delas afirmou que tinha um relacionamento de muitos anos com um dos homens, e que sabia do envolvimento dele com o crime.

“Depois que nós identificamos os homens no hospital, constatamos que eles eram envolvidos no tráfico de drogas em Feira de Santana, envolvido em várias ocorrências e com dois mandados de prisão em aberto”, explicou Assemany.

Momentos antes da ação policial, Laylla postou uma foto ao lado de Felipe Augusto, com uma declaração de amor. Nos stories, a blogueira também debochou de quem trabalha na segunda-feira. “Segundou para quem estudou”, disse.

Ainda de acordo com o coronel Assemany, os quatro estavam hospedados na Pousada Paraíso Perdido e hóspedes já haviam informado que os homens estavam circulando armados no local.

Crimes na pousada

Dono da Pousada Paraíso Perdido, o empresário baiano Leandro Troesch morreu com um tiro na cabeça no dia 25 de fevereiro. De acordo com informações da Polícia Militar, Leandro foi encontrado caído e com o ferimento provocado pelo tiro na própria pousada. Eles isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica para remoção do corpo e realização da perícia.

Acostumado com os holofotes e a vida glamourosa que levava na cidade de Jaguaripe, na região do Recôncavo Baiano, Leandro foi preso em fevereiro do ano passado, ao lado da companheira Shirley da Silva Figueredo. O casal estava na pousada quando foi surpreendido pela polícia e, na época, a defesa lutava pela soltura, alegando prescrição do crime. Eles foram sentenciados pelos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro contra a uma mulher em Salvador. O crime foi cometido em 2001.

Leandro e Shirley viviam uma vida normal, apesar de terem sido condenados em segunda instância pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) em 2010 a 14 e 9 anos de prisão, respectivamente, em regime fechado. Apesar disso, os dois estavam foragidos, mas viviam publicando fotos normalmente nas redes sociais.

Billy, funcionário de Leandro Silva Troesch, foi assassinado a tiros no mesmo dia em que prestaria depoimento sobre a morte do patrão. A vítima foi encontrada morta no dia 6 de março, no distrito de Camassandi, no mesmo município.

O delegado Rafael Magalhães detalhou que a vítima era amigo e considerado o “braço direito” do empresário Leandro Silva Troesch. Billy chegou a ser ouvido pela polícia após a morte de Leandro, mas seria ouvido mais uma vez no dia 6.